Renan Calheiros confirma conversa com Lula após a CPI da COVID

O senadorCalheiros (MDB-AL) disse, nesta segunda-feira (9/8), que terá uma conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após os trabalhos da CPI da COVID. Tudo indica que Calheiros irá apoiar Lula na disputa presidencial no ano que vem.

A informação sobre a conversa entre Lula e Renan Calheiros foi divulgada nesta segunda pela revista “Veja”. Já em entrevista ao programa “Roda Viva”, da “TV”, Calheiros confirmou que o diálogo deve ocorrer logo após o término da CPI da COVID . A intenção do senador é não associar a imagem do ex-presidente com a comissão e vice-versa.