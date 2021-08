Vereador de Patos de Minas é acusado de assédio sexual

Marcos Antônio Rodrigues (PSD), o Marquim das Bananas, foi o segundo vereador mais votado em Patos de Minas nas eleições de 2020 (foto: Câmara Municipal de Patos de Minas/Divulgação) Um vereador de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi acusado de assédio sexual pela ex-assessora de gabinete. Ela procurou o Ministério Público e a Polícia Civil e afirmou que recebia insinuações por parte de Marcos Antônio Rodrigues (PSD), conhecido como Marquim das Bananas, de 45 anos.

Para a polícia, a ex-assessora disse que o vereador oferecia presentes e dinheiro para ter encontros íntimos com ela, sendo que, ao negar, era tratada com grosseria. Em nota, ele afirmou que a situação é um mal-entendido e que confia nas autoridades.

Nesta sexta-feira (6/8), os membros da comissão realizarão a primeira reunião para escolher o presidente e o relator. Eles terão 90 dias para concluir as investigações. Foram entregues pela ex-assessora vários documentos e um pen-drive com supostas provas do assédio.

Ao final das investigações, dependendo do relatório, haverá a votação do pedido de cassação do mandato. Para o parlamentar perder o cargo são necessários dois terços dos votos, ou seja, pelo menos 10 vereadores precisam dizer “SIM”.

O presidente da Câmara municipal, Ezequiel Macedo Galvão (PP), ressaltou que não cabe ao Legislativo julgar o cometimento de crime, mas, sim, a conduta de Marquim dos Bananas, já que os supostos fatos teriam ocorrido dentro do prédio da Câmara.

Marcos Antônio Rodrigues, foi o segundo vereador mais votado nas eleições de novembro de 2020, com 1.828 votos.



Confira a íntegra da nota enviada à imprensa pelo parlamentar:

"Sou um homem simples, de origem humilde que ao longo da vida tem procurado tratar a todos com carinho, humanidade e respeito.



Se o meu jeito de ser causou constrangimento em alguém, eu peço desculpas. Contudo, posso afirmar que jamais fui desleal ou quis me aproveitar de qualquer situação para trazer transtorno às pessoas que comigo convivem.



A imprensa noticia que uma assessora do meu gabinete teria feito acusações envolvendo o meu nome. Não sei exatamente do que se trata, mas tenho plena confiança nas autoridades e sei que brevemente esse mal-entendido será superado e a verdade irá prevalecer.



Com a consciência tranquila me coloco à disposição dos meus pares e demais autoridades para prestar os esclarecimentos necessários.



Já determinei que as providências legais sejam tomadas para exonerar a servidora do meu gabinete.



Sigo trabalhando com mesmo entusiasmo, agradecendo o apoio dos amigos e pedindo que a imprensa e a opinião pública não façam nenhum julgamento antecipado.



Não irei me pronunciar acerca deste infortúnio até que tudo esteja definitivamente esclarecido.



'Amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. Ajuda, portanto, aquele que tens ao lado enquanto caminhas neste mundo, e chegarás junto daquele com quem desejas permanecer para sempre'. Santo Agostinho



Atenciosamente, vereador Marcos Antônio Rodrigues (Marquim das Bananas)"