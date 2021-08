Zema empossa professores na Uemg: 'Mundo acadêmico distante do mundo real'

Governador Romeu Zema (Novo) disse que esteve em Brasília e sinalizou investimentos para a educação em Minas (foto: Reprodução/Youtube) Romeu Zema (Novo), deu posse a 175 professores da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). A cerimônia foi realizada no Auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Os profissionais atuarão em 14 unidades da instituição de ensino espalhadas por todo o estado. O governador de Minas Gerais,(Novo), deu posse a 175 professores da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). A cerimônia foi realizada no Auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Os profissionais atuarão em 14 unidades da instituição de ensino espalhadas por todo o estado.









“A educação precisa estar antenada com o mundo atual. Muitas vezes, no Brasil, nós temos um mundo acadêmico distante das necessidades do mundo real. Por isso que eu encontro muitas pessoas formadas que não encontram colocação, apesar de terem um nível bom de formação, e muitas empresas reclamando que não conseguem profissionais qualificados para ocupar as suas vagas. Então, fica muito claro que está havendo uma diferença entre aquilo que o setor acadêmico faz e aquilo que o mundo atual está precisando", enfatizou.





O chefe do Executivo estadual também sinalizou novos investimentos para a educação em Minas.





“A nossa situação tem melhorado. Ontem, eu estava com a nossa secretária de Educação, Júlia Sant'Anna, em Brasília, junto com o presidente Nacional do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o ministro da Educação (Milton Ribeiro) levando pleitos e problemas que nós temos aqui em Minas, e como o governo federal pode contribuir", concluiu.