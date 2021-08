Ex-deputado Mauri Torres volta a presidir o TCE-MG após quase oito meses

Renúncia do antecessor fez Mauri Torres voltar à presidência do TCE-MG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O novo presidente

O conselheirofoi eleito, nesta quarta-feira (4/8), presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (). Ele assume o posto após José Alves Viana renunciar ao cargo.Mauri presidiu o TCE-MG até fevereiro deste ano, quando Viana foi escolhido para sucedê-lo. Uma recomendação médica, no entanto, o fez abdicar da presidência. O mandato vai até o início de 2023.Apesar de deixar o posto de presidente, Viana continuará exercendo as funções que cabem aos conselheiros. Mauri, que é ex-deputado estadual mineiro, elogiou o colega após o pleito desta quarta."(Viana) sempre foi gentil, correto e, cumprindo as obrigações do cargo, fez um sacrifício de ficar este tempo na presidência. Nós sabemos das dificuldades de um gestor público, não só aqui, mas em todas as funções e, às vezes, essas são decisões difíceis de tomar e que nos deixam ansiosos", disse.Ex-deputado estadual,comunicou aos pares a decisão de deixar o posto em meados de julho, ainda informalmente. Na segunda (2), ele entregou àa sua carta de renúncia . Interinamente, o TCE-MG foi presidido por Gilberto Diniz.Mauri Torres está no Tribunal de Contas de Minas desde 2011. Antes de ser integrado à corte, esteve napor cinco mandatos. Ele foi eleito deputado pela primeira vez no pleito estadual de 1990.Mauri iniciou a trajetória parlamentar pelo PMDB; depois, se filiou ao PSDB. No segundo mandato do governador Aécio Neves, entre 2007 e 2011, ocupou a liderança do governo na Assembleia.Ele é pai do deputado estadual Tito Torres (PSDB).