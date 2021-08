Bolsonaro diz que Rogério Marinho e Fábio Faria querem o mesmo cargo no RN

O presidente Jair Bolsonaro revelou, nesta quarta-feira (4), que os ministros das Comunicações, Fábio Faria, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disputam seu apoio para candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. "Ele (Fábio Faria) quer uma coisa no Estado e o Rogério Marinho parece que quer a mesma coisa. Não podem os dois. Sei que vão chegar em um bom entendimento", minimizou em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN).



Os chefes das duas pastas estão entre os mais próximos ao presidente dentro do governo e desejam disputar cargos no Executivo com a anuência de Bolsonaro, que recentemente estimou que um terço de seus ministros deve concorrer a cargos eletivos.



Ainda sem partido definido para a disputa da reeleição em 2022, o chefe do Executivo reiterou que pretende escolher em breve uma sigla, pois deseja escolher nomes para concorrer a cadeiras no Legislativo e, assim, evitar desentendimentos e cisão com parlamentares da base aliada, como ocorreu com integrantes do PSL.



O Progressistas, legenda com a qual vinha negociando filiação para candidatura, tem resistência a aceitar o projeto de Bolsonaro, que deseja assumir controle da máquina partidária.