Superman do Brasil? Na CPI, senador cita advogado que diz ser o super-herói

Senador Jean Paul Prates (PT-RN) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID realizada nesta terça-feira (3/8). Sobrou até mesmo para o rei dos quadrinhos, o super-herói.





Aldebaran Luiz é um advogado brasileiro que luta na Justiça pelo título de Superman. O paranaense alega transferência de "poderes" de Christopher Reeve para ele após acidente que deixou astro de Hollywood tetraplégico.





A CPI retomou os trabalhos na manhã desta terça-feira (3/8) com o depoimento do reverendo. Ele é apontado por representantes da Davati Medical Supply, com sede nos Estados Unidos, como um intermediador entre o governo federal e empresas que ofertam vacinas.





“O senhor conhece Aldebaran Luiz?”, perguntou Jean Paul Prates.





“Não”, respondeu o reverendo.





O reverendo usou a logo de Aldebaran no documento enviado para o Ministério da Saúde. “Parece brincadeira, mas esse cara diz ser o Superman brasileiro”, disse o petista.





"Nós estamos diante de falsários e estelionatários", finaliza o senador.

O dia da CPI

CPI da COVID, instalada pelo Senado, retoma de recesso parlamentar nesta terça-feira (3/8) com o depoimento do



O parlamentar destacou os e-mails, divulgados pelo Jornal Nacional, da TV Globo, em que o diretor de Imunização do Ministério da Saúde, da COVID, instalada pelo Senado, retoma de recesso parlamentar nesta terça-feira (3/8) com o depoimento do reverendo Amilton Gomes de Paula . A convocação de Amilton atende pedido do vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).O parlamentar destacou os e-mails, divulgados pelo Jornal Nacional, da TV Globo, em que o diretor de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, autorizava o reverendo a comprar, por meio da Senah , 400 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca.





Dominghetti, que acusa o ex-diretor de Logística da pasta, Segundo o policial militar de Minas Gerais, Luiz Paulo, que acusa o ex-diretor de Logística da pasta, Roberto Ferreira Dias, de cobrar propina de US$ 1 dólar por dose , Gomes de Paula foi quem o ajudou a conseguir marcar reuniões com membros do governo para apresentar a proposta do imunizante britânico em fevereiro deste ano.





O reverendo estava marcado para depor à CPI no dia 14 de julho, mas foi adiado por questões de saúde. Amilton apresentou um atestado médico alegando problemas renais, o que foi confirmado pela perícia médica do Senado.





O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, concedeu habeas corpus para que o religioso tenha o direito de permanecer em silêncio aos questionamentos que possam incriminá-lo.

