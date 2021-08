Randolfe mostra foto de reverendo Amilton ao lado de Damares Alves

Após o reverendo, que presta depoimento à Comissão Parlamentar de Inquéritonesta terça-feira (3/8), negar que conhecia pessoas que integram o governo federal, o vice-presidente da CPI, senador(Rede-AP), mostrou imagens do religioso em reunião com a ministra da Mulher, da Família e dos

Mais cedo, uma foto em que o reverendo aparece ao lado do filho ‘01’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), também viralizou nas redes sociais.

“O senhor conhece alguém do governo?”, questiona Randolfe.

“O senador Flávio Bolsonaro”, responde o reverendo.

“Ninguém mais?”, pergunta o vice-presidente da CPI.

“Não”, diz Amilton .

Em seguida, Randolfe mostra a foto do reverendo com Damares. “Essas fotos revelam que o senhor teve encontros”, diz Randolfe.

da COVID, instalada pelo Senado, retomou o recesso parlamentar nesta terça-feira (3/8), com o depoimento do reverendo Amilton Gomes de Paula . A convocação de Amilton atende pedido do vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).O parlamentar destacou os e-mails, divulgados pelo, da, em que o diretor de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, autorizava o reverendo a comprar, por meio da Senah , 400 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca.