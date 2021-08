Eliziane Gama sobre relação do governo Bolsonaro com Igreja: 'Promíscua'

Senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) Eliziane Gama (Cidadania-MA) comparou durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID as ações em “nome de Deus” do reverendo Amilton Gomes de Paula, presidente da ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah), e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Eliziane é evangélica e o pai dela é pastor. A senadora(Cidadania-MA) comparou durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (as ações em “nome de Deus” do reverendo, presidente da ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah), e do presidente Jair(sem partido). Eliziane é evangélica e o pai dela é pastor.





De acordo com Eliziane, Bolsonaro insiste em uma relação do Planalto com a Igreja para promover a participação popular.





"Está muito claro que o presidente [Bolsonaro] tenta essa relação entre governo e Igreja. Isso não dá certo, é uma relação promíscua. Em nome de Deus se propaga o armamento. O senhor mente e seu ministério caiu em descrédito", afirmou ao questionar o depoente.





Segundo a senadora, “não adianta ir na igreja, pegar um bíblia e falar de Deus igual o presidente faz” mas é preciso também ter ações de fé.





"Seu ministério caiu em descrédito", disse Eliziane Gama. "Milhares de pastores e reverendos levam muito a sério a missão que receberam", finalizou.