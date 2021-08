Sem máscara, Bolsonaro recebe visita de presidente de Portugal

Jair Bolsonaro recebeu, nesta segunda-feira, a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jairrecebeu nesta segunda-feira, 2, a visita dode, Marcelo, que participou de umnodaDurante o encontro, Bolsonaro não usou, prática recomendada para evitar a propagação do. Ao contrário do brasileiro, o presidente português e a delegação do país usavam máscaras. O chefe de Estado brasileiro não esconde a contrariedade em usar o equipamento de proteção e já tentou desobrigar o uso, algo que iria na contramão do que recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a expansão do vírus.Participaram do almoço, ainda, o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Ciro Nogueira (Casa Civil), Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). Todos sem máscara.O presidente de Portugal estava no Brasil para participar da reinauguração do Museu Nacional da Língua Portuguesa. O evento ocorreu no sábado, 31, e contou com as participações dos ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso.Rebelo também teve um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio do Lula da Silva na capital paulista. Bolsonaro não participou da reabertura do museu, que estava fechado desde dezembro de 2015, quando foi atingido por um incêndio.Na semana passada, Bolsonaro recebeu o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que também veio ao Brasil para a reabertura do museu.