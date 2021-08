Bolsonaro quer escolher candidatos a governos do RJ e de SP

O presidente reafirmou estar em negociações com o Partido Progressistas (PP), presidido pelo novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta segunda-feira (2/8), que gostaria de concorrer à reeleição em 2022 por um partido que o permitisse escolher candidatos aos governos do Rio e de São Paulo e a oito vagas no Senado. O presidentedisse, nesta segunda-feira (2/8), que gostaria de concorrer àem 2022 por um partido que o permitisse escolheraos governos doe a oito vagas no





"Se chegar num acordo nesse sentido e for bom para a outra parte, a gente faz um casamento. E tenha certeza que a gente vai ser feliz por um bom tempo", afirmou, durante entrevista à Rádio ABC, de Novo Hamburgo (RS).





O presidente reafirmou estar em negociações com o Partido Progressistas (PP), presidido pelo novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Uma eventual ida de Bolsonaro para a sigla representaria mais um passo na aproximação com o Centrão, que assume cada vez mais o controle do governo.

Bolsonaro afirmou que pretende definir seu novo partido até março do próximo ano, quando ainda poderia escolher nomes para o Legislativo tentar garantir uma base de apoio no Congresso a um eventual segundo mandato. "A definição tem que vir no máximo em março. Se eu pensar em disputar uma eleição, tem que fazer uma bancada", reforçou.





O mandatário havia dito anteriormente que escolheria seu novo partido até março deste ano, após as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Porém, algumas exigências que tem feito dificultaram as conversas com várias legendas. O presidente exige, por exemplo, ter o controle total da máquina partidária, o que nenhum chefe de sigla concordou.