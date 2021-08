Bolsonaro sobre taxação de fortunas: 'Agora é crime ser rico no Brasil?'

Jair Bolsonaro esteve em um evento em Brasília (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) participou, nesta segunda-feira (2/8), da cerimônia de assinatura do acordo de Cooperação Técnica Água nas Escolas. Durante discurso, Bolsonaro questionou o pedido de alguns brasileiros para taxar grandes fortunas. “É um crime agora ser rico no Brasil?”, disse. O presidente(sem partido) participou, nesta segunda-feira (2/8), da cerimônia de assinatura do acordo de Cooperação Técnica Água nas Escolas. Durante discurso, Bolsonaro questionou o pedido de alguns brasileiros para taxar grandes. “É umagora serno Brasil?”, disse.









“Alguém conhece um empresário socialista? Um comunista? Alguns querem taxar grandes fortunas no Brasil. É um crime ser rico no Brasil?”, afirmou.





O chefe do Executivo federal iniciou a fala falando da importância do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e questionou as ações dos antigos governos.





“Que Brasil é esse? Que vergonha. Falavam na época que tiraram o Brasil da miséria. Para onde estava indo o Brasil? O que aconteceu de lá para cá?”, disse o presidente sobre as interferências no BNDES.





Ele ainda citou a “caixa preta do BNDES”, muito citada por ele durante a campanha de 2018.



“Foi um dinheiro legalmente enviado, eu achei que era caixa preta, mas foi legalmente para o exterior… com medidas provisórias alteradas no cantinho… para votação, será simbólica e não nominal. É assustador.”





Ainda de acordo com o presidente, toda vez que ele “mete o dedo em uma ferida, o mundo cai na cabeça”.





O presidente ainda falou que a grande “elite de Brasília" não tinha zelo pela Nação. “Falo isso em tom de desabafo. Porque dar porrada em mim é tranquilo. Mas os canalhas pegam minha família, meus amigos, gente humilde que trabalha comigo”, disse.





“Eles abrem inquéritos, falam sobre atos antidemocráticos... Então esse é meu momento de reflexão”, pontuou Bolsonaro. “É o momento de não esquecer o passado”, explicou.





Águas nas Escolas

O presidente participou da assinatura do acordo de cooperação técnica “Água nas Escolas” na Esplanada dos Ministérios.





Além de Bolsonaro, o presidente do BNDES Gustavo Montezano e o ministro da Cidadania João Roma participaram da cerimônia.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.