Eliane Nogueira, mãe de Ciro Nogueira, toma posse no Senado

Eliane Nogueira e Ciro Nogueira (foto: Redes Sociai/Reprodução) Ciro Nogueira (PP-PI), indicado para a Casa Civil do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), tomou posse nesta quarta-feira (28/7) no lugar do filho no Senado.



A mãe do ex-senador(PP-PI), indicado para ado governo do(sem partido), tomou posse nesta quarta-feira (28/7) no lugar do filho no

Eliane Nogueira e Ciro Nogueira (foto: Redes Sociai/Reprodução)



Eliane Nogueira estava acompanhada por parlamentares do Centrão, no qual o filho é um dos líderes. Ela nunca exerceu cargo político além de ser suplente do filho.

Entre os deputados presentes, estavam Fernando Monteiro (PP-PE), André Fufuca (PP-MA) e Antonio Pinheirinho (PP-MG). Ciro Nogueira também estava no local.

O novo Centrão





Lira e Nogueira fazem parte do Centrão do Congresso Nacional. A indicação de Ciro para a Casa Civil demonstra que o governo bolsonarista está cada vez mais alinhado com as políticas dos "centristas”.









O Centrão é o grupo de partidos que não têm uma ideologia política. São legendas que se tornaram conhecidas por negociar cargos e favores com o Planalto.

Bolsonaro sempre foi um grande crítico do grupo. Em 2018, durante a campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o Centrão. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.