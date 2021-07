Governo Bolsonaro usa foto de homem armado para homenagear agricultores

a mesma foto aparece numa página do facebook dedicada a caça: pic.twitter.com/0dcUv8DswD — %uD83C%uDD73%uD83C%uDD70%uD83C%uDD7D%uD83C%uDD78%uD83C%uDD74%uD83C%uDD7B %uD83C%uDD74%uD83C%uDD85%uD83C%uDD70%uD83C%uDD7D%uD83C%uDD76%uD83C%uDD74%uD83C%uDD7B%uD83C%uDD78%uD83C%uDD82%uD83C%uDD83%uD83C%uDD70 (@danielgnews) July 28, 2021

Postagem do governo Bolsonaro para comemorar o Dia do Agricultor prefere exibir homem armado a resultados no campo (foto: Twitter/Reprodução)

Mudanças

A Secretaria especial de Comunicação Social da Presidência da (secomVC) postou nesta quarta-feira (28/07), no perfil que mantém no Twitter, uma homenagem inusitada no dia doCom a foto do que seria um agricultor, carregando uma arma no ombro, aVC escreveu o texto abaixo.O governovem implementando no País uma política armamentista da população civil , por meio de decretos e outra medidas infraconstitucionais, a despeito do que determina aFederal promulgada em 1988.O texto, que entrou em vigor naquele ano, determina apor meio desobre o assunto. Venceu o desarmamento. Porém, Bolsonaro e sua equipe de governo acham que promover a segurança pública no País depende de cada cidadão usufruir dos decretos e dos dispositivos bolsonaristas para comprar e manter porte de armas.

O governo atual já publicou 31 alterações na política de acesso a armas no Brasil desde o começo do mandato, em janeiro de 2019. São, ao todo, 14 decretos, 14 portarias de ministérios ou órgãos do governo, dois projetos de lei que ainda não foram aprovados e uma resolução que flexibilizam e facilitam o acesso para compra de armas e munições no país.



O levantamento é do Instituto Sou da Paz, organização que acompanha o tema há mais de 20 anos no Brasil. Para Felippe Angeli, gerente de assuntos institucionais da organização, as 31 medidas tomadas durante o governo Bolsonaro para flexibilizar o acesso às armas fizeram “uma bagunça” na legislação.



Repercussão no Twitter



A foto usada pela SecomVC é a mesa imagem usada por uam empresa que vende armas para caçadores postada no dia 21/5.