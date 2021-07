Bolsonaro diz que país está há dois anos e meio sem corrupção: 'Fantástico'

AM

Bolsonaro diz que seu governo não tem 'máculas' (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a falar, nesta terça-feira (27/7), que o Brasil não sofreu nenhum tipo de escândalo de corrupção durante o seu mandato.



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado investiga uma série de casos de corrupção envolvendo o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro.





Pela manhã, Bolsonaro indicou, como sua terceira aposta para a pasta, Ciro Nogueira para ser o novo ministro da Casa Civil. O ex-senador é um dos líderes do Centrão.





A indicação demonstra que o governo bolsonarista está cada vez mais alinhado com as políticas dos "centristas" do Congresso Nacional.





O Centrão é nome dado ao grupo de partidos que não têm uma ideologia política. São legendas que se tornaram conhecidas por negociar cargos e favores com o Planalto.

Bolsonaro sempre foi um grande crítico do grupo. Em 2018, durante a campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o Centrão. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.

Ao falar sobre o assunto, Bolsonaro disse que formou um ministério técnico.

“Tive a oportunidade ímpar, como chefe do Executivo, de escolher o nosso ministério. Baseado em questões técnicas, pouco políticas”, disse.