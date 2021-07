Bolsonaro diz que estuda possibilidade de apoiar candidatos no próximo pleito

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 26, que, diferente de 2020, estuda a possibilidade de criar alianças e apoiar candidaturas nas próximas eleições, nas quais devem ser escolhidos governadores, deputados estaduais e federais, senadores e o presidente da República.



Em entrevista à rádio Arapuan, da Paraíba, Bolsonaro disse que não quer precipitar o lançamento de candidaturas e que em 2020 não apoiou formalmente nenhuma porque estava sem partido. "Nós poderíamos dividir votos e alguém do outro lado, da extrema-esquerda - que tem bastante aí no Nordeste - chegar com 30% dos votos e nós ficarmos com aproximadamente 20%. E, por outro lado, preciso de apoio para governar o Brasil. Se eu começasse a entrar em todo Brasil em candidaturas no meio do meu mandato, ia arrumar muitos inimigos", disse.



"Tem muitos deputados e senadores, estamos conversando, mas isso é depois do expediente. Nada de concreto ainda", completou.