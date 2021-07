Após passar a noite em hospital, Ibaneis Rocha está bem, segundo médicos

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press))

Após ser admitido no hospital DF Star na noite de domingo (25/7), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), está bem. Segundo a assessoria do chefe do Executivo local, ele precisou ir ao hospital em “decorrência de uma indisposição”, após o período de férias.

O chefe do executivo local retornaria às atividades nesta segunda-feira (25/6). Havia evento marcado no Palácio do Buriti para assinar a sanção do projeto de lei que cria a Universidade do Distrito Federal (UnDF) Jorge Amaury na manhã desta segunda. O evento foi remarcado para terça-feira (27/7). Segundo a assessoria do emedebista, a alta pode ser “a qualquer momento”.

Ibaneis foi avaliado pela equipe médica e aproveitou para realizar exames de rotina, que já estavam previamente programados. “O governador está bem, lúcido, orientado, estável hemodinamicamente (paciente capaz de manter o pulso e a pressão sanguínea, sem ajuda mecânica ou farmacológica)”, informou o boletim médico.



Ibaneis passou férias no Piauí, região onde passou a infância. Até então, quem está na gestão do governo na capital é o vice-governador, Paco Brito.