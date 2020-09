Após testar positivo para covid-19, Ibaneis tem infecção leve no pulmão

Diagnosticado com covid-19, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se submeteu nesta quarta-feira (9) a exames que detectaram uma infecção no pulmão, sobre cerca de 5% da capacidade do órgão.



Segundo a sua assessoria, o mandatário sente "um leve mal-estar provocado por tosse, sem apresentar qualquer outro sintoma da doença".



Ibaneis se recupera em casa, de onde continua despachando normalmente, informa a assessoria. Amanhã (10), o governador do DF tem prevista reunião com seus secretários por teleconferência.