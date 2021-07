Bolsonaro diz que vai comprovar fraude nas eleições de 2014 e 2018

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e intérprete de libras na live desta quinta-feira (22/7) (foto: Reprodução/Youtube) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar o sistema de eleição brasileiro nesta quinta-feira (22/7), durante a live semanal que faz em suas redes sociais. Ele afirmou que na próxima quinta-feira (29/7) vai apresentar provas de que houve fraude nas eleições presidenciais de 2014, disputada por Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT). O presidente(sem partido) voltou a atacar o sistema de eleição brasileiro nesta quinta-feira (22/7), durante asemanal que faz em suas redes sociais. Ele afirmou que na próxima quinta-feira (29/7) vai apresentar provas de que houvenaspresidenciais de 2014, disputada por Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT).









Bolsonaro questionou ainda o sistema de apuração dos votos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Que eleição é essa onde meia dúzia de pessoas têm chave criptográfica, mandam em todo o sistema e eles apresentam o resultado depois de sair de uma sala fechada onde meia dúzia apura os votos?”, disse.





Segundo o chefe do Executivo federal, ele também vai apresentar provas de que houve fraude também nas eleições de 2018, que o elegeu para presidente da República.



Ele adiantou parte do que reuniu do que considera como provas para mostrar que houve interferências.





“Dá para ter, mais do que um sentimento, mas a convicção de que houve sim interferência em 2014 e em 2018. Em um dado momento estou pegando matéria da TV Globo. Tem uma imagem mostrando qual porcentagem do Nordeste e do Sudeste de apuração dos votos. Tinha apurado quase tudo no Nordeste e quase nada no Sudeste. Eu estava com 49%. Qual a tendência? É ganhar no primeiro turno, vou mostrar imagem da Globo, do pessoal discutindo e falando que acabou a eleição no primeiro turno. Vou colocar uma senhora do Ibope mostrando a preocupação quando estava 49%, tensa. E depois feliz da vida, aliviada falando que iria para o segundo turno.”