Eduardo Bolsonaro acusa Aziz de contratar assessoria com dinheiro público

Eduardo Bolsonaro vem fazendo ataques a Aziz nas redes (foto: Gil Cohen/AFP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) voltou a fazer ataques ao presidente da CPI da COVID, Omar Aziz (PSD-AM). Nesta quinta-feira (22/7), o filho número 3 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que o senador contratou uma empresa de comunicação usando dinheiro público.





De acordo com Eduardo Bolsonaro, Aziz teria gasto R$ 30 mil com os serviços prestados.





“Omar Aziz, presidente da CPI que tenta derrubar Bolsonaro, contratou uma empresa pra fazer sua comunicação. Em um golpe do destino, o escolhido pago com dinheiro público é o ex-marido da jornalista Vera Magalhães. Pura coincidência”, postou o deputado.









A empresa contratada por Aziz chama-se Uplink Assessoria e Consultoria Empresarial Eireli -ME, fundada em Manaus em 2012. A nota fiscal consta na relação de gastos do parlamentar no Portal da Transparência do Senado.

Na descrição do serviço, o senador cita que a “companhia presta serviço de consultoria e marketing (monitoramento, pesquisa de conteúdo, redação, postagens e design para o meio digital, redes sociais, assessoria de imprensa, estrutura de produção, redação e edição de vídeos), para a atividade parlamentar do Senador”.

No momento, a CPI da COVID no Senado, que investiga as omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia, já ouviu 33 testemunhas. As sessões foram suspensas em virtude do recesso parlamentar e voltarão em 3 de agosto.