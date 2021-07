Bolsonaro confirma Ciro Nogueira e Lorenzoni em minirreforma ministerial

(foto: Flickr)

Bolsonaro e o Centrão

O presidente Jair( sem partido) anunciou nesta quinta-feira (22/07) os nomes para a minirreforma ministerial. O senador(PP/PI) vai para Casa Civil, no lugar do general Luis Eduardo Ramos.O bolsonarista e deputado federal licenciado(DEM/RS), que já ocupou outros cargos no governo de Bolsonaro, vai para o recriado Ministério doe da, que no governo Bolsonaro tinha perdido o status de ministério, fazendo parte do Ministério da Economia, sob o comando do Ministro Paulo Guedes..Bolsonaro comentou quea reforma não é nenhuma mudança drástica e que a intenção é ter uma melhor interlocução com o Congresso Nacional. O presidente afirmou ainda que conhece Ciro Nogueira há muito tempo e acredita que ele fará um bom trabalho.Bolsonaro faz a reforma ministerial visando apaziguar sua relação com o Congresso Nacional, onde enfrentar uma CPI, no Senado, que apura a gestão do governo no combate à COVID-19. Na Câmara, a pressão é direcionada para cima do aliado bolsonarista e presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP/AL).A Câmara tem protocolados mais 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Cabe ao presidente da Casa aceitar ou não pedido para instauração de processo na Casa para analisar e votar impedimento do principal mandatário da República.Com a ida de Ciro e Onyx, Bolsonaro tenta se blindar nas duas Casas, com o apoio do Centrão, bloco que une parlamentares de partidos nanicos, e que formam a maioria no Congresso nacional, e tem nesses dois parlamentares, Ciro e Onys, duas de suas principais lideranças.