De máscara, Bolsonaro assiste ao jogo do Flamengo no estádio Mané Garrincha

O presidente Jair Bolsonaro compareceu ao jogo entre Flamengo e Defensa y Justicia, no Estádio Mano Garrincha, em Brasília, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. De máscara, ele foi flagrado ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que vestia camisa do clube do Rio e também utilizava o acessório de segurança sanitária



A partida é a primeira disputada entre clubes com a presença de público. Apesar da previsão de 15 mil presentes, foram vendidos cerca de sete mil ingressos. Para entrar, era preciso apresentar comprovação de aplicação de duas doses da vacina e de teste PCR negativo.



A diretoria do Flamengo, que pleiteia o retorno do público aos estádios, é próxima a Bolsonaro. O presidente chegou a editar medida provisória que alterava regras de direitos de transmissão de jogos pela televisão, mas a matéria não foi votada no Congresso e caducou.