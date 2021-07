Bolsonaro garante que vetará aumento do fundo eleitoral

Bolsonaro disse que valor de R$ 5,7 bilhões para financiar campanhas eleitorais é 'astronômico' (foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 30/4/19) Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta segunda-feira (19/7), que vetará o aumento do fundo eleitoral, aprovado pela Câmara dos Deputados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), na semana passada. O reajuste passaria de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões. O presidente(sem partido) afirmou, nesta segunda-feira (19/7), que vetará o aumento do, aprovado pelana Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), na semana passada. O reajuste passaria de R$ 2 bilhões para





O anúncio foi dado em entrevista à "TV Brasil", nesta segunda. A conversa está prevista para ir ao ar às 22h30, no entanto, o teor do diálogo foi divulgado pela "CNN Brasil".









"Posso adiantar para você que ela não será sancionada, porque, afinal de contas, eu tenho que sempre conviver em harmonia com o Legislativo. Nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho obrigação de aceitar do lado de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso daí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro", afirmou Bolsonaro.





Ainda na entrevista, Bolsonaro afirmou que o valor de R$ 5,7 bilhões é "astronômico" e que seria melhor aproveitado em investimentos pelo Brasil, citando os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.





"Imagina na mão do ministro Tarcísio o que poderia ser feito com esse dinheiro. Poderia, por exemplo, ter concluído Porto Velho-Manaus que é um anseio da população do Amazonas. Então, a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, poderia ter sugerido isso daí. Se esse recurso vai para a mão do ministro Rogério Marinho, você pode concluir as obras de água no Nordeste", concluiu.