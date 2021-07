Parlamentares acionam STF para barrar aumento no fundão eleitoral

O objetivo é anular a votação do Congresso Nacional que permitiu o aumento do fundo no ato da aprovação da. O mandado de segurança, assinado pelo senador(Cidadania-SE) e por outros parlamentares, pede que o presidente da Câmara,(PP-AL), e o presidente do Senado,(DEM-MG) cumpram a liminar. O documento também pede que o Ministério Público também seja intimado.