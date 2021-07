Spray antiCOVID vendido em Israel não é o que o governo Bolsonaro apostou

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: AFP / Sergio Lima) Jair Bolsonaro (sem partido) usou o Facebook nesta sexta-feira (16/7) para uma publicação em que afirma que um spray nasal contra a COVID-19 começou a ser produzido em Israel. No entanto, este que foi mencionado pelo chefe do executivo não é o mesmo que o governo foi conhecer em visita ao país do Oriente Médio, em março. O presidente(sem partido) usou o Facebook nesta sexta-feira (16/7) para uma publicação em que afirma que umcontra acomeçou a ser produzido em. No entanto, este que foi mencionado pelo chefe do executivo não é o mesmo que o governo foi conhecer em visita ao país do Oriente Médio, em março.





Já na outra matéria, Bolsonaro mostra um spray que começou a ser produzido em Israel. “Spray nasal (antiviral/Covid) desenvolvido no Canadá e testado no Reino Unido começa a ser produzido em Israel”, escreveu o presidente na publicação do Facebook.













O produto que a comitiva do governo foi conhecer em março, era o EXO-CD24, que estava em fase inicial de testes, na época, como medicamento para a COVID-19, produzido por uma empresa israelense. Porém, nesta mesma matéria compartilhada pelo presidente mostra um outro spray de óxido nítrico (NONS), da empresa canadense SaNOtize.





Em uma matéria da CNN de março, a assessoria da empresa afirmou que o país está mirando no produto errado. "O governo de vocês está negociando o tratamento errado. [O spray da] SaNOtize é diferente, muito mais avançado [no desenvolvimento] e com resultados mais fortes que o EXO-CD", disse.