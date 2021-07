O presidente melhorou muito, diz médico

Ele é responsável por atender Bolsonaro em procedimentos cirúrgicos desde a facada (foto: Antonio Cruz/Agencia Brasil )

Antônio Luiz Macedo, que atende de Jair Bolsonaro (sem partido), afastou a possibilidade, "em princípio", de uma nova intervenção cirúrgica no presidente da República. "O presidente melhorou muito hoje", disse Macedo entrevista àao lado de Bolsonaro no quarto do hospital Vila Nova Star, em São Paulo.Responsável por atender Bolsonaro em procedimentos cirúrgicos desde a facada recebida pelo presidente durante a campanha eleitoral, Macedo disse que a obstruçãose deve a complicações posteriores ao atentado de setembro de 2018, que provocou múltiplas perfurações no órgão e uma série de operações. Segundo o médico, o funcionamento do intestino do presidente melhorou desde ontem e o abdome está menos inchado.É possível também que em breve haja a remoção da sonda utilizada no presidente, segundo o médico, que não sesobre a alta. Já Bolsonaro afirmou que a "chance de cirurgia está bastante afastada" e indagado sobre previsão de alta, respondeu: "Talvez amanhã". Bolsonaro está internado desde a noite de ontem no hospital da capital paulista. Na quarta-feira, o presidente deu entrada na madrugada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde fezque constataram obstrução intestinal.