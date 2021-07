Dono do Oiapoque diz à CPI que não teve favorecimento em reabertura

Mário Valadares diz que shoppings populares precisava reabrir antes dos demais (foto: Cláudio Rabelo/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Shopping Oiapoque, Mário Valadares afirmou nesta quinta-feira (15), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID em Belo Horizonte, instalada pela Câmara Municipal da capital de Minas Gerais, que o setor de shoppings populares não foi favorecido com a reabertura a partir de maio de 2020 na cidade, após fechamento por conta da pandemia de COVID-19. Os demais shoppings do município foram autorizados a reabrir a partir de agosto do ano passado, mas todos sofreram com limitações e novos fechamentos até o estágio atual, com liberação para ambos. Diretor e dono doafirmou nesta quinta-feira (15), à, instalada pelada capital de Minas Gerais, que o setor denão foi favorecido com a reabertura a partir dena cidade, após fechamento por conta da pandemia de. Os demais shoppings do município foram autorizados a reabrir a partir de agosto do ano passado, mas todos sofreram com limitações e novos fechamentos até o estágio atual, com liberação para ambos.









"Shoppings populares é comida que está faltando na mesa dos vendedores, não é um simples incômodo de ficar em casa e etc, é comida na mesa. E quando falta comida na mesa, essas pessoas de shopping popular, que vieram, a maioria são semianalfabetas e que algumas vieram da rua, o que vão fazer? Vão voltar para a rua, ou vão para a criminalidade, não tem outra opção, elas não trabalham em um shopping convencional", afirmou.





Os vereadores da CPI da COVID em BH também questionaram o fato de Valadares ter doado equipamentos de respiração às prefeituras. "Resolvi tomar essa atitude como iniciativa minha e como, talvez, uma forma de induzir a esses outros órgãos a tomarem esta atitude. Fiz essa doação para Belo Horizonte e fiz uma doação também para a Prefeitura de Contagem, e essa minha iniciativa foi seguida", além de negar posteriormente que isso seria uma troca de favores com o Executivo.





Outro empresário iria depor, mas não compareceu por questões de saúde. Marcelo Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), alegou febre e não falou com os vereadores.





Também na reunião desta quinta, um sanitizante contra a COVID-19 foi apresentado por outro empresário e requerimentos solicitando informações foram aprovados. Na próxima reunião, quinta-feira (22), Ângela Dalben, secretária de Educação, depõe à CPI.





Segundo trecho do requerimento de abertura, a CPI apura "a atuação e utilização de recursos públicos pela Prefeitura de Belo Horizonte no enfrentamento da pandemia da COVID-19 no município". A comissão foi aberta em 10 de maio deste ano e instalada no dia 27 do mesmo mês.