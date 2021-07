Secretário de Saúde é convocado a depor novamente na CPI da COVID em BH

Jackson Machado depôs à CPI dos gastos da COVID em BH na última quinta-feira (24/6) (foto: Cláudio Rabelo/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado foi reconvocado para depor à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID em BH, instalada pela Câmara Municipal da capital. O requerimento aprovado na reunião desta quinta-feira (1/7) do colegiado prevê depoimento, na condição de testemunha, em 12 de agosto deste ano. defoi reconvocado para depor à, instalada pelada capital. O requerimento aprovado na reunião desta quinta-feira (1/7) do colegiado prevê depoimento, na condição de testemunha, emdeste ano.









Nesta quarta (30/6), além do depoimento de Jackson Machado, outras oitivas foram agendadas. Em 15 de julho, Marcelo Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) e Mário Valadares, diretor do Shopping Oiapoque, vão depor.





Na mesma reunião, foram aprovados os depoimentos de Enéas Silva Dias, ligado à Basic Promo Clothing, e Leandro Alves dos Reis, representante da Multifarma Produtos Hospitalares, em 5 de agosto. Juliano Lopes informou que há possibilidade de todas as datas serem alteradas após agendamento de reuniões extraordinárias.





A CPI da COVID em BH iria ouvir nesta quinta (1/7) Wanderson Oliveira, secretário de Serviços Integrados de Saúde no Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, o convidado não compareceu à oitiva, fato lamentado pelos vereadores.





A próxima reunião, na quinta-feira (8/7), colherá os depoimentos de pessoas ligadas à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans). Célio Bouzada, ex-presidente, e Diogo Prosdocimi, atual gestor, serão os ouvidos pelos vereadores.





Segundo trecho do requerimento de abertura, a CPI apura “a atuação e utilização de recursos públicos pela Prefeitura de Belo Horizonte no enfrentamento da pandemia da COVID-19 no município”. A comissão foi aberta em 10 de maio deste ano e instalada no dia 27 do mesmo mês.