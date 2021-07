Fux permite que coronel e reverendo que negociou vacina fiquem em silêncio na CPI

Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux (foto: DIDA SAMPAIO)

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, atendeu parcialmente a quatro pedidos de convocados da CPI da, permitindo que eles fiquem em silêncio perante o colegiado em relação aos fatos que os incriminem. As decisões dadas nesta quarta-feira, 14, beneficiam o reverendo Amilton Gomes de Paula, fundador da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários; o tenente-coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde; Túlio Belchior Mano da Silveira, representante da Precisa Medicamentos; e Cristiano Alberto Carvalho, representante da Davati Medical Supply.Nas decisões, Fux negou pedidos para que os convocados pelanão comparecessem ou se retirassem das sessões do colegiado, destacando ainda que os quatro tem o dever de depor e de dizer a verdade com relação a fatos de que tenham conhecimento na qualidade de testemunha. Além disso, o presidente do STF ressalvou, nos despachos, que a CPI da Covid tem autonomia para analisar se os depoentes abusam ou não do direito de ficar em silêncio sobre questões que podem incriminá-los, assim como fez no caso da diretora técnica Emanuela Medrades, da