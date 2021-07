PL que proíbe queima de fogos com estampido é suspenso na Câmara de BH

Em São Paulo há uma lei similar ao projeto (foto: Reprodução/ Pixabay ) rojeto de Lei que que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, além de qualquer outro artefato pirotécnico de efeito sonoro em Belo Horizonte que tramitava na Câmara Municipal foi suspenso nesta quarta-feira (14/7). Um Pque que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, além de qualquer outro artefato pirotécnico de efeito sonoro em Belo Horizonte que tramitava na Câmara Municipal foi suspenso nesta quarta-feira (14/7).

Pautado para discussão em primeiro turno nesta tarde, no Plenário Amynthas de Barros, os autores pediram a suspensão da tramitação do projeto, que precisava da maioria dos votos dos membros (21) para ser aprovado.

Segundo a assessoria de Miltinho CGE, os três vereadores conversaram e optaram por fazer um aprimoramento do projeto, além de uma audiência pública, para saber a opinião da população sobre a ideia proposta.

O vereador Irlan Melo afirmou que o projeto foi retirado de pauta para fazer ajustes, após alguns setores da sociedade solicitarem alterações. "O PL 79/2021 já passou nas quatro comissões que ele deveria passar, antes de ir para o Plenário. Ele foi lido, entretanto, tem vários setores da sociedade e representações por meio dos vereadores, que nos chamaram para falar de algumas partes do PL".

"Nós preferimos tirar de pauta hoje e vamos retornar em agosto, provavelmente com duas audiências públicas", explicou o vereador.

Leis similares

Segundo o texto do projeto, o Brasil é o segundo maior produtor de fogos de artifício do mundo, uma "prática que causa malefícios e pode alterar de forma significativa o meio ambiente".

Outras cidades com leis similares são citadas na justificativa do PL, entre elas São Paulo. A lei 16.897/2018 do município paulista faz as mesmas proibições dispostas no projeto em BH, além de prever multa de R$ 2 mil por infração, com possibilidade de o valor ser dobrado, em caso de reincidências.

Além dessa, há também um debate nacional sobre o tema. O Projeto de Lei 6881/2017 tramita na Câmara dos Deputados foi discutido no mês de junho e quer proibir o uso de fogos com estampido ou estouro. A pena para quem descumprir a regra é detenção de três meses a um ano e multa.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria