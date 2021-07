Câmara de BH aprova projeto de combate à pichação e incentivo ao grafite

Projeto combate pichações e incentiva criação de grafites (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) pichação para a cidade. O texto aprovado estima multa de até R$ 20 mil para os reincidentes na pichação. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou, nesta terça-feira (13/7), um projeto de lei que reconhece o grafite como manifestação artística e propõe a conscientização sobre possíveis malefícios dapara a cidade. O texto aprovado estima multa de até R$ 20 mil para os reincidentes na pichação.

Entre as ações adotadas, estão a promoção de campanhas educativas, cadastro de espaços públicos para a prática de grafite e valorização dessa arte e criação e manutenção de cadastro de espaços públicos urbanos a serem utilizados para a prática de grafite.

Além disso, a lei prevê intensificação da vigilância, especialmente sobre bens e monumentos tombados, oferta de programas de inserção social e recuperação dos espaços degradados.

Apesar dessas propostas, o texto foi aprovado com alteração. Foram retirados o cadastro de pichadores na prefeitura e restrição à venda de tinta aerossol para maiores de 18 anos, com possibilidade de multa aos estabelecimentos.

O PL considera a pichação como infração administrativa, com multa de R$ 5 mil, "independentemente das sanções penais cabíveis e da obrigação de indenizar os danos de ordem material e moral porventura ocasionados".

Caso o ato seja feito num monumento ou bem tombado, a multa sobe para R$ 10 mil, além do ressarcimento das despesas de restauração. E, se o cidadão for reincidente na pichação, a multa será aplicada em dobro, sucessivamente, até o valor máximo de R$ 20 mil.

Mas, se até o vencimento da multa o pichador assinar um documento, o Termo de Compromisso de Reparação do Espaço Público, e for sua primeira punição, o valor é afastado. Sem a multa para pagar, o cidadão deverá reparar o bem pichado ou prestar serviços em outra atividade equivalente de recuperação ou manutenção do espaço público.

Grafite da artista Crioula, na rua dos Timbiras, em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Para o grafite como expressão artística, o PL prevê a criação de campanhas educativas, de incentivo, e até, concursos públicos para valorização da prática.

Agora, o projeto segue para sanção do prefeito Alexandre Kalil (PSD), que poderá torná-lo lei, vetá-lo parcial ou integralmente.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria