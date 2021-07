Daniela Lima para assessor de Bolsonaro: 'Tenha respeito'

Daniela Lima, repórter da CNN (foto: Divulgação/CNN) Daniela Lima rebateu uma crítica feita pelo assessor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Tercio Arnaud Tomaz, nesta quarta-feira (14/7). Ele divulgou nas redes sociais o vídeo de um erro da repórter da CNN e ela cobrou respeito. A jornalistarebateu uma crítica feita pelo assessor do presidente(sem partido),, nesta quarta-feira (14/7). Ele divulgou nas redes sociais o vídeo de um erro da repórter da CNN e ela cobrou respeito.









“Mais um ‘ATO FALHO’ da ‘Jornalista’”, escreveu Tercio em sua conta do Twitter, compartilhando o trecho do vídeo.





Daniela, que corrigiu o erro no momento da fala, rebateu o comentário do assessor do presidente. “Tenha respeito, rapaz. Se não por mim, pq vcs não tem mesmo, pelo seu chefe, presidente da República. Presidente do Brasil. Respeito que todos nós estamos tendo. Tenha vergonha. Ele internado, a gente acompanhando, com correção. Vergonha. E respeito”, exigiu.





“Sério. Que nojeira. Nojeira. Vcs não respeitam nem quem te dá emprego e paga teu salário. Vergonha. Nojo. Baixo. Desumano. Seria inacreditável. Mas o gabinete do ódio fomenta o ódio até nisso. Na DOENÇA DO BOLSONARO”, acrescentou a jornalista.





