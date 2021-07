André Janones sobre Bolsonaro: 'Livrai-nos do mal, amém!'

Dep. André Janones (AVANTE - MG) (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados) deputado federal mineiro André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais, nesta quarta-feira (14/7), para comentar a saúde do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). (Avante-MG) usou as redes sociais, nesta quarta-feira (14/7), para comentar a saúde do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).









“Livrai-nos do mal, amém! #OremPeloPresidente”, escreveu o deputado.

Em nota, o Planalto disse que o diagnóstico de Bolsonaro foi feito pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo.





"Após exames realizados no HFA, em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência", diz a nota do Ministério das Comunicações.





Pelo Twitter, Bolsonaro afirmou que a obstrução é consequência da tentativa de asssasinato sofrida por ele em 2018.

De acordo com o chefe do Executivo federal, esse é apenas "mais um desafio".