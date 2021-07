Bolsonaro manda Lula organizar 'jegueata': 'Ele não pode andar na rua'

Jair Bolsonaro (sem partido) disse para apoiadores fazerem 'jegueata' em apoio a Lula (foto: Agência Brasil/Reprodução)

Em conversa com apoiadores no ‘cercadinho’ do Palácio do Alvorada na manhã desta terça-feira (13/7), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar Luís Inácio Lula da Silva e disse que os opositores deveriam organizar uma "jegueata" em apoio ao petista.









"No primeiro semestre desse ano, a indústria de motocicleta, lá em Manaus, na Zona Franca, cresceu 45%. Eu tenho ajudado um pouquinho nisso aí. Manda o Lula organizar uma "jegueata" para ele. Ele não pode andar na rua", declarou.









"Tem gente que apoia esse cara para ser presidente do Brasil. Qual será o futuro nosso se esse bandido for Presidente da República?", disse o chefe do Executivo.





voto impresso auditável e disse que o instituto Datafolha tem "recebido muita grana" para "enganar uns poucos" eleitores sobre as pesquisas que colocam Além disso, Bolsonaro voltou a defender oauditável e disse que o instituto Datafolha tem "recebido muita grana" para "enganar uns poucos" eleitores sobre as pesquisas que colocam Lula em primeiro lugar na corrida presidencial de 2022





"Aqui no Brasil, para não entrar na linha de Cuba, temos de ter voto impresso auditável, com contagem pública dos votos também", declarou o presidente.