Servidores da Cidade Administrativa voltarão ao trabalho presencial

Funcionários deverão manter normas de segurança no trabalho presencial (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)



Apesar de Minas Gerais ainda viver estado de calamidade pública em razão da expansão de casos e mortes de coronavírus, os servidores da Cidade Administrativa foram liberados para voltar aos trabalhos presenciais. A autorização foi deliberada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (9/7), com o aval do secretário de Estado de saúde, Fábio Baccheretti.

As atividades no local foram retomadas em meados de outubro, mas tiveram de interrompidas em janeiro em virtude da segunda onda da doença, que gerou multiplicação de infectados e óbitos.





De acordo com o decreto, as atividades presenciais poderão ser realizadas, prioritariamente, por quem já tiver recebido as duas doses da vacina contra o coronavírus. Os dirigentes máximos das autarquias, órgãos e fundações vão definir o percentual de funcionários que voltarão aos trabalhos no local.





Os servidores poderão exercer suas atividades entre 7h e 19h e deverão seguir uma série de normas de segurança habituais para evitar o contágio da doença, como limitação de pessoas por turno, uso de máscaras e aferição de temperatura na portaria.





Ficará sob responsabilidade da secretaria de Estado de Saúde manter ou interromper o regime de trabalho presencial quando necessário.