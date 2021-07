'Fura-filas': após CPI pedir indiciamentos, MPMG pode fazer denúncia

João Vítor Xavier (foto) presidiu a CPI dos Fura-Filas da Vacinação na Assembleia de MG (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

‘Cortina de fumaça’

Mudança no relatório é descartada

A Comissão Parlamentar de Inquérito () dosda Vacinação, conduzida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), encerrou as atividades propondo ode quatro pessoas por peculato e improbidade administrativa. No rol de citados, está Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Estado de Saúde . A sugestão de denúncia segue ao Ministério Público, que vai decidir sobre a continuidade.Paralelamente, deputados estaduais ressaltam o fato de a apuração não ter terminado em “pizza”.Os parlamentares pediram, ainda, o indiciamento de Luiz Marcelo Cabral Tavares, secretário-adjunto durante a gestão de Amaral, e João Pinho, ex-chefe de gabinete da pasta. A subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos, que continua no poder Executivo, também foi denunciada.O texto foi aprovado pelos deputados nessa quinta-feira (8/7); O presidente do comitê de inquérito, João Vítor Xavier (Cidadania), ressalta a gravidade das descobertas da CPI, criada para apurar a aplicação de vacinas contra aem servidores da Secretaria de Saúde.“Enquanto tínhamos profissionais de saúde nos hospitais trabalhando sem vacina, existiam pessoas de ‘vinte e poucos’ anos, que trabalhavam em home office, já vacinadas. Isso foi muito grave e criminoso. O crime está tipificado e enviado ao Ministério Público, que, agora, faz a sua análise e apresenta – ou não – a denúncia para o poder Judiciário – que vai julgar, obviamente, dando todo o direito à defesa aos que foram apontados”, diz.Ao apresentar a denúncia em torno de Carlos Amaral e integrantes da cúpula da Saúde, o relator da CPI, Cássio Soares (PSD) sustentou a existência de uma “estrutura paralela” para viabilizar a imunização de funcionários públicos que não se encaixavam nos critérios de prioridade definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização (PNO), diretriz que norteia a imunização.Segundo o pessedista, Carlos Amaral teve o “auxílio intelectual e material” de João Pinho, Cabral Tavares e Janaína Passos.“Eles foram responsáveis pela redação dos atos administrativos que organizaram a vacinação contra a COVID-19, pela sua divulgação e pela implementação material da vacinação. Eles também foram responsáveis pela indicação de servidores que deveriam ser vacinados e que não estavam no regime prioritário estabelecido pelo PNO”, afirmou em seu parecer.Em uma espécie de segunda etapa, os deputados estaduais examinaram os gastos do governo de(Novo) para conter a pandemia de COVID-19.O relatório aponta que o poder Executivo não cumpriu os 12% de investimentos em saúde exigidos pela Constituição Federal – aplicando, na verdade, 10,75% das receitas.Segundo a CPI, o Palácio Tiradentes “deixou de administrar adequadamente os recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde".Foram pedidas providências para que o governo deixe mais transparentes os dados utilizados para compor o indicador sobre investimentos em saúde.A ideia é evidenciar que os restos a pagar a prefeituras não configuram recursos empenhados.O vice-presidente da CPI dos “fura-filas”, Ulysses Gomes (PT), argumenta que o governo estadual tem mantido uma política de poucos investimentos mesmo ante aumento na arrecadação. Durante a aprovação do relatório da investigação, ele chegou a comparar o governo a “Tio Patinhas”, famoso personagem animado que se notabilizava por ter grande fortuna.“Há algo em torno de R$ 10 bilhões em caixa, e o governo se nega, a todo momento, a dizer o seu saldo. São três contas bancárias: Banco do Brasil, Caixa Econômico e Itaú. O governo não torna público os valores exatos”, reclama ele, primeiro a assinar o requerimento para a criação do colegiado.“É uma cortina de fumaça permanente para uma narrativa que o governo tenta construir de dificuldade financeira. É mentira”, asseverou o petista.Na semana passada, os deputados encerraram precocemente uma reunião com o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, após não conseguirem obter informações acerca dos extratos bancários . A alegação é que uma normativa legal, baseada na Lei de Acesso à Informação (LAI), impede a divulgação dos dados.O governista Roberto Andrade (Avante), porém, tem opinião distinta. “Já foi provado que o governo de Minas e o governador tem gasto bem os recursos. Com isso, às vezes, gasta menos em dinheiro, mas mais em aplicação dos recursos”.Durante a reunião que encerrou as atividades da CPI, deputados alinhados a Zema tentaram excluir Janaina Passos da lista de pessoas que tiveram o indiciamento pedido. Roberto Andrade apresentou a sugestão ao lado de Zé Guilherme do PP.Na visão deles, Janaína não agiu de má-fé e atuou para cumprir ordens de superiores ao participar da construção dos ofícios para basear a vacinação na SES-MG. A proposta, no entanto, acabou rejeitada – a forma original do relatório foi aprovada por unanimidade.“Fico muito feliz com o fim desta CPI. Estava criando um clima muito ruim entre os funcionários da Secretaria de Saúde em um momento em que estão envolvidos em um problema tão sério como a COVID-19”, assinala Andrade.