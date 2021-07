Eleições: Aécio Neves afirma não acreditar em 'fraudes nas urnas em 2014'

(foto: Facebook/Reprodução)

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG)da afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que teria havido fraudes nas urnas eletrônicas nas eleições de 2014 e que o tucano teria derrotado a petista Dilma Rousseff. No entanto, Aécio afirmou que defende umano modelo de Não acredito que tenha havido fraudes nas urnas em 2014 , tão pouco acredito que nós estejamos fadados a viver eternamente com as urnas eletrônicas de primeira. O mundo inteiro que utiliza urnas eletrônicas avançou para algum tipo de auditagem."Após a eleição de 2014, Aécio e o PSDB resultado da eleição em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Um ano depois do pleito, a Corte disse que o partidoencontroude fraude na