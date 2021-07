Olavo de Carvalho é internado no InCor após sentir mal-estar em voo

O escritor e influenciador bolsonarista, de 74 anos, foi internado nesta quinta-feira (8/7), no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo, após sentir um "mal-estar súbito" durante voo entre Estados Unidos e Brasil, segundo boletim médico divulgado pelo hospital.

Olavo chegou ao hospital em uma, às 10h30, informou o InCor. De acordo com o boletim, o escritor, que é cardiopata, está internado na enfermaria para"No momento ele está consciente, comunicativo, com quadro clínico estável e com parâmetros cardiológicos e hemodinâmicos controlados", diz nota divulgada no início da noite nesta quinta-feira. O escritor é atendido pelo cardiologista José Antonio Ramires.