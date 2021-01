Após ter post apagado por negacionismo, Olavo de Carvalho abandona Twitter

Olavo de Carvalho é admirado pela família Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) escritor de extrema direita Olavo de Carvalho teve uma postagem do Twitter deletada pela rede social na segunda-feira (18/01) e parece não ter gostado muito. O post tinha conteúdo negacionista sobre a pandemia de COVID-19. Nesta terça-feira (19/1), diante da notificação da rede social, o guru da família Bolsonaro anunciou que estava deixando a plataforma. escritor deteve uma postagem dodeletada pela rede social na segunda-feira (18/01) e parece não ter gostado muito. O post tinha conteúdosobre a pandemia de COVID-19. Nesta terça-feira (19/1), diante da notificação da rede social, o guru da família Bolsonaro anunciou que estava deixando a plataforma.

O Twitter vem privando mensagens de extremismos e conteúdos mentirosos por classificar os posts "uma violação das normas da plataforma".









“Limitamos temporariamente algumas funções da sua conta” por “violação da política de disseminação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à COVID-19." No post do Facebook, Olavo também compartilhou a mensagem que recebeu do Twitter:“Limitamos temporariamente algumas funções da sua conta” por “violação da política de disseminação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à COVID-19."





Apesar do anúncio do escritor, a conta no Twitter de Olavo de Carvalho continua ativa.



Ele coleciona cerca de 550 mil seguidores.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina