Aziz sobre prisão de Dias: 'CPI não é chacota. Temos 527 mil mortos'

Presidente da CPI, Omar Aziz dá voz de prisão para Roberto Dias (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado ) Omar Aziz (PSD-AM), dar voz de prisão, nesta quarta-feira (7/7), ao ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, ele justificou o ato dizendo que a CPI não pode “virar chacota”. Logo após presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), senador(PSD-AM), dar voz de prisão, nesta quarta-feira (7/7), ao ex-diretor de Logística do Ministério da Saúdeele justificou o ato dizendo que a CPI não pode “virar chacota”.





“Ele vai ser detido agora pelo Brasil, pelas vítimas sequeladas. Ele está preso e, se eu estiver errado, posso ser processado. Ele recorre na Justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Podem levar!”, disse o presidente ao finalizar a sessão.



Aziz acusou Roberto Dias de ter mentido e ter omitido informações durante depoimento à comissão.

O dia da CPI

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias depõe, nesta quarta-feira (7/7), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado. Os parlamentares o questionam sobre a suspeita de que ele teria pedido propina para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal.





propina para a compra de 400 milhões de doses do imunizante. Segundo Dominguetti, o ex-diretor de Logística teria cobrado US$ 1 por dose.



A denúncia foi feita pelo policial militar Luiz Paulo Dominguetti, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply, com sede nos Estados Unidos. Em depoimento à CPI, ele afirmou ter recebido um pedido depara a compra de 400 milhões de doses do imunizante. Segundo Dominguetti, o ex-diretor de Logística teria cobrado US$ 1 por dose.

Em outubro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a indicar Dias para compor a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele Roberto Dias assumiu o cargo público em 28 de janeiro de 2019. Sua nomeação foi assinada pelo então ministro da Saúde, Luiz HenriqueEm outubro do ano passado, o presidente(sem partido) chegou a indicar Dias para compor a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele foi exonerado da pasta logo depois das acusações de propina





Os requerimentos para a convocação foram apresentados pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Otto Alencar (PSD-BA). Nos pedidos, os parlamentares querem esclarecer também o suposto envolvimento do ex-diretor em irregularidades também na compra do imunizante indiano Covaxin.





A CPI da COVID apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. A comissão foi instalada em 27 de abril deste ano.