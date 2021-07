Lula sobre 3ª via: 'Podem fazer um programa de calouros para escolher'

--> --> --> -->

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta terça-feira (06/07) oem torno da procura de um terceiro nome para competir nasem 2022, fazendo frente a ele e ao presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). De acordo com as pesquisas eleitorais, se as eleições fossem hoje , Lula e Bolsonaro dividiriam ada maioria dos eleitores.“No mundo inteiro é secular essa. Nos EUA, França, Espanha. Os partidos que criem vergonha e lancem candidato. Em 89 eu era um bagrinho, disputei com uns 12, e fui pro segundo turno. Acho essemuito fraco, sabe. Podem fazer um programa dee escolher a 3ª via”, pontuou Lula, em post no Twitter.



A avaliação de Lula acontece, coincidentemente, logo após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), assumir que é gay, com grande repercussão. Leite é virtual candidato dos tucanos a presidente da República, que têm também outros pré-candidatos, entre eles o governador de São Paulo, João Doria.

Correndo por fora para ser uma terceira via também há outros candidatos, entre eles Ciro Gomes (PDT), que lutam para se viabilizarem como terceira via para tirar a competividade de Lula e Bolsonaro na camapnha eleitoral de 2022.