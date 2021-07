Outdoors cobram Lira pela abertura do impeachment de Bolsonaro

Quatro outdoors de protesto foram colocados na cidade Arapiraca, em Alagoas (foto: Movimento Nossas/Divulgação)

Outdoors para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pela abertura do processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) serão divulgados a partir desta terça-feira (6/7) na cidade de Arapiraca, no interior de Alagoas. para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados,(PP-AL), pela abertura do processo dedo presidente(sem partido) serão divulgados a partir desta terça-feira (6/7) na cidade de Arapiraca, no interior de









mortes por causa da COVID-19,



Foram lançados quatro outdoors no município do agreste alagoano. Os conteúdos das placas também apontam que o presidente da República tem responsabilidade política pelo elevado número depor causa da o aumento da fome , e as denúncias de corrupção na aquisição das vacinas Covaxin

Outdoors cobram impeachment presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Movimento Nossas/Divulgação) reeleição para deputado federal em 2018, com mais de 7 mil eleitores, portanto a ideia é cobrar do presidente da Câmara em sua base eleitoral, onde ele pode se sentir mais compelido a agir. Segundo os organizadores, Arapiraca é a terceira cidade onde Lira obteve mais votos na suaparaem 2018, com mais de 7 mil eleitores, portanto a ideia é cobrar do presidente da Câmara em sua base eleitoral, onde ele pode se sentir mais compelido a agir.





A intenção dos movimentos é expandir essa iniciativa para outros municípios de Alagoas. O grupo está planejando a ampliação da ação a partir de um financiamento coletivo, previsto para ser lançado em breve.





Na última semana, o grupo criou uma plataforma on-line para o envio de e-mails ao deputado federal com a mesma finalidade. De acordo com o movimento, a iniciativa já conta com mais de 100.000 apoiadores.









As peças cobraram a instalação da CPI da Pandemia e o impeachment de Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com os organizadores, nesta semana, mais nove outdoors serão lançados pelo grupo no Rio de Janeiro com a finalidade de continuar a pressionar pela abertura do processo contra o atual presidente da República.

O Palácio do Planalto ficou às escuras na noite desta segunda-feira, 5. No momento em que as hidrelétricas estão com reservatórios vazios por falta de chuva e o Brasil corre o risco de enfrentar uma crise de energia elétrica, a sede do governo permaneceu sem iluminação por meia hora, das 21h40 até pouco depois das 22 horas. O presidente Jair Bolsonaro deixou o gabinete bem antes do apagão e parou para conversar com seus apoiadores alguns quilômetros adiante, no Palácio da Alvorada, que abriga a residência oficial do chefe do Executivo.



Na Praça dos Três Poderes, a escuridão atingiu apenas o Planalto. As luzes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal não se apagaram. Há suspeitas de que haja defeito de alguma instalação na própria sede do governo, uma vez que tanto o Congresso quanto o Supremo não apresentaram problemas de falta de energia.



Em nota, a Neonergia Distribuição Brasília informou que, às 22h10, enviou uma equipe de plantão ao Planalto para verificar relatos de falta de energia. "A concessionária informa ainda que, às 22h40, a equipe de plantão esteve no local e constatou que a unidade consumidora estava com o funcionamento de energia normalizado", diz o comunicado.



Horas antes do apagão, Bolsonaro já estava a caminho de casa. Na portaria do Alvorada, desceu do carro, como de costume, para conversar com eleitores. Com discurso de campanha, criticou a CPI da Covid, deu estocadas no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - "Eu acho que o Lula tem 110% (na pesquisa), tá certo?" - e disse ser vítima de um "massacre" de todos os lados.



"Eu não sei por que certas pessoas têm prazer de falar ‘eu sou presidente’. Não sabe o que é ser presidente da República, meu Deus do céu?", perguntou, diante de seguidores atentos às suas palavras. Ao falar das turbulências enfrentadas pelo Brasil, Bolsonaro também disse que a sucessão de crises não começou agora. "O País estava caminhando para o buraco há muito tempo", insistiu.