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Estado de Minas PANDEMIA

Veja quem assinou o superpedido de impeachment de Bolsonaro

Pedido foi protocolado na Câmara por partidos e parlamentares de amplas orientações políticas, lideranças sociais, coletivos e movimentos populares

30/06/2021 17:19 - atualizado 30/06/2021 17:42

Entre os signatários do pedido estão Sonia Guajajara, Guilherme Boulos, Joice Hasselmann, Kim Kataguiri e Gleisi Hoffmann(foto: Divulgação/)
Entre os signatários do pedido estão Sonia Guajajara, Guilherme Boulos, Joice Hasselmann, Kim Kataguiri e Gleisi Hoffmann (foto: Divulgação/)
O superpedido de impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido) protocolado, nesta quarta-feira (30/06), na Câmara dos Deputados, afirma que o presidente cometeu pelo menos 23 crimes descritos na Lei nº 1.079/1950 (Lei do Impeachment).

 

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O pedido, com 46 assinaturas, foi feito pela articulação de partidos e parlamentares de amplas orientações políticas, Lideranças sociais, coletivos e movimentos populares 

 

Veja quem assinou o documento 

 

  • MAURO AZEVEDO MENDES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA – ABJD;

  • TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA – ABJD;

  • SÔNIA GUAJAJARAARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB);

  • INÁCIO LEMKE -  Presidente do CONSELHO NACIONAL DE IGREJAS CRISTÃS DO BRASIL – CONIC;

  • PAULO JERONIMO DE SOUSA - Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA – ABI;

  • MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - Coordenador do GRUPO PRERROGATIVAS;

  • RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS - Coordenador do ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÉDICOS E MÉDICAS PELA DEMOCRACIA – ABMMD;

  • IAGO MONTALVÃO OLIVEIRA CAMPOS - Presidente da UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES, UNE;

  • ROZANA FONSECA BARROSO DA SILVA -  Presidente da UNIÃO BRASILEIRA DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS – UBES;

  • CRISTINA DE FARIA CORDEIRO - Presidente da ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA –AJD;

  • GABRIEL NAPOLEÃO VELLOSO FILHO - integrante da ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA – AJD;

  • CLAUDIA MARIA DADICO -  integrante da ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA – AJD;

  • ANA PAULA COSTA BARBOSA - representante do COLETIVO DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS PELA DEMOCRACIA;

  • SHEILA SANTANA DE CARVALHO - COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS;

  • DOUGLAS ELIAS BELCHIOR - COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS;

  • SYMMY LARRAT BRITO DE CARVALHO -  Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GAYS, LÉSBICAS, TRAVESTIS E TRANSEXUAISABGLT;

  • VANESSA PATRIOTA DA FONSECA - membro do Comitê Facilitador do FÓRUM SOCIAL MUNDIAL JUSTIÇA E DEMOCRACIA – FSMJD;

  • MAURI JOSÉ VIEIRA DA CRUZ - FÓRUM SOCIAL MUNDIAL JUSTIÇA E DEMOCRACIA – FSMJD;

  • NALU DE FARIA DA SILVA - Coordenação Nacional da MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES;

  • MARIA ANNA EUGÊNIA DO VALLE PEREIRA STOCKLER -  representante da 342 ARTES;

  • RAIMUNDO VIEIRA BONFIM - Coordenador-geral da CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES;

  • GUILHERME BOULOS FRENTE POVO SEM MEDO;

  • ALEX SANDRO GOMES - Presidente da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS TORCIDAS ORGANIZADAS DO BRASIL – ANATORG;

  • JOÃO PAULO RODRIGUES CHAVES - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA – MST;

  • JOSÉ REGINALDO INÁCIO - Presidente da NOVA CENTRAL SINDICADL DE TRABALHADORES-NCST;

  • ADILSON GONÇALVES DE ARAÚJO - Presidente Nacional da CENTRAL DE TRABALHADORES E TRABALHADORES DO BRASIL - CTB;

  • EDSON CARNEIRO DA SILVA -  Presidente da INTERSINDICAL CENTRAL DA CLASSE TRABALHADORA;

  • SÉRGIO NOBRE - presidente da CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT;

  • ATNÁGORAS TEIXEIRA LOPES - CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS;

  • MIGUEL EDUARDO TORRES - Presidente Nacional da PÚBLICA CENTRAL DO SERVIDOR;

  • EDMILSON SILVA COSTA - Secretário geral do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO – PCB;

  • CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS-  Presidente nacional do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB;

  • GLEISI HOFFMANN - Presidente nacional do PARTIDO DOS TRABALHADOREs - PT;

  • JOSÉ MARIA DE ALMEIDA - Presidente nacional do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU;

  • JULIANO MEDEIROS - Presidente nacional do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL;

  • CARLOS ROBERTO LUPI - Presidente nacional do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT;

  • LEONARDO PERICLES VIEIRA ROQUE - Presidente nacional da UNIDADE POPULAR – UP;

  • LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS -  Presidente nacional do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB;

  • RUI COSTA PIMENTA - Presidente da Executiva Nacional do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – PCO;

  • HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES - Presidente da REDE SUSTENTABILIDADE NACIONAL;

  • WESLEY ELDERSON DIÓGENES NOGUEIRA - REDE SUSTENTABILIDADE NACIONAL;

  • ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE - Presidente nacional do CIDADANIA;

  • JOICE CRISTINA HASSELMANN - deputada federal  pelo PSL-SP

  • KIM PATROCA KATAGUIRI - deputado federal pelo DEM-DF

  • ALEXANDE FROTA DE ANDRADE - deputado federal pelo PSDB-SP

 

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