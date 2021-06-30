Veja quem assinou o superpedido de impeachment de Bolsonaro

O superpedido de impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido) protocolado, nesta quarta-feira (30/06), na Câmara dos Deputados, afirma que o presidente cometeu pelo menos 23 crimes descritos na Lei nº 1.079/1950 (Lei do Impeachment).
O pedido, com 46 assinaturas, foi feito pela articulação de partidos e parlamentares de amplas orientações políticas, Lideranças sociais, coletivos e movimentos populares
Veja quem assinou o documento
- MAURO AZEVEDO MENDES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA – ABJD;
- TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA – ABJD;
- SÔNIA GUAJAJARA - ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB);
- INÁCIO LEMKE - Presidente do CONSELHO NACIONAL DE IGREJAS CRISTÃS DO BRASIL – CONIC;
- PAULO JERONIMO DE SOUSA - Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA – ABI;
- MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - Coordenador do GRUPO PRERROGATIVAS;
- RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS - Coordenador do ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÉDICOS E MÉDICAS PELA DEMOCRACIA – ABMMD;
- IAGO MONTALVÃO OLIVEIRA CAMPOS - Presidente da UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES, UNE;
- ROZANA FONSECA BARROSO DA SILVA - Presidente da UNIÃO BRASILEIRA DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS – UBES;
- CRISTINA DE FARIA CORDEIRO - Presidente da ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA –AJD;
- GABRIEL NAPOLEÃO VELLOSO FILHO - integrante da ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA – AJD;
- CLAUDIA MARIA DADICO - integrante da ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA – AJD;
- ANA PAULA COSTA BARBOSA - representante do COLETIVO DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS PELA DEMOCRACIA;
- SHEILA SANTANA DE CARVALHO - COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS;
- DOUGLAS ELIAS BELCHIOR - COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS;
- SYMMY LARRAT BRITO DE CARVALHO - Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GAYS, LÉSBICAS, TRAVESTIS E TRANSEXUAISABGLT;
- VANESSA PATRIOTA DA FONSECA - membro do Comitê Facilitador do FÓRUM SOCIAL MUNDIAL JUSTIÇA E DEMOCRACIA – FSMJD;
- MAURI JOSÉ VIEIRA DA CRUZ - FÓRUM SOCIAL MUNDIAL JUSTIÇA E DEMOCRACIA – FSMJD;
- NALU DE FARIA DA SILVA - Coordenação Nacional da MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES;
- MARIA ANNA EUGÊNIA DO VALLE PEREIRA STOCKLER - representante da 342 ARTES;
- RAIMUNDO VIEIRA BONFIM - Coordenador-geral da CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES;
- GUILHERME BOULOS - FRENTE POVO SEM MEDO;
- ALEX SANDRO GOMES - Presidente da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS TORCIDAS ORGANIZADAS DO BRASIL – ANATORG;
- JOÃO PAULO RODRIGUES CHAVES - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA – MST;
- JOSÉ REGINALDO INÁCIO - Presidente da NOVA CENTRAL SINDICADL DE TRABALHADORES-NCST;
- ADILSON GONÇALVES DE ARAÚJO - Presidente Nacional da CENTRAL DE TRABALHADORES E TRABALHADORES DO BRASIL - CTB;
- EDSON CARNEIRO DA SILVA - Presidente da INTERSINDICAL CENTRAL DA CLASSE TRABALHADORA;
- SÉRGIO NOBRE - presidente da CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT;
- ATNÁGORAS TEIXEIRA LOPES - CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS;
- MIGUEL EDUARDO TORRES - Presidente Nacional da PÚBLICA CENTRAL DO SERVIDOR;
- EDMILSON SILVA COSTA - Secretário geral do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO – PCB;
- CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS- Presidente nacional do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB;
- GLEISI HOFFMANN - Presidente nacional do PARTIDO DOS TRABALHADOREs - PT;
- JOSÉ MARIA DE ALMEIDA - Presidente nacional do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU;
- JULIANO MEDEIROS - Presidente nacional do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL;
- CARLOS ROBERTO LUPI - Presidente nacional do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT;
- LEONARDO PERICLES VIEIRA ROQUE - Presidente nacional da UNIDADE POPULAR – UP;
- LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS - Presidente nacional do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB;
- RUI COSTA PIMENTA - Presidente da Executiva Nacional do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – PCO;
- HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES - Presidente da REDE SUSTENTABILIDADE NACIONAL;
- WESLEY ELDERSON DIÓGENES NOGUEIRA - REDE SUSTENTABILIDADE NACIONAL;
- ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE - Presidente nacional do CIDADANIA;
- JOICE CRISTINA HASSELMANN - deputada federal pelo PSL-SP
- KIM PATROCA KATAGUIRI - deputado federal pelo DEM-DF
- ALEXANDE FROTA DE ANDRADE - deputado federal pelo PSDB-SP