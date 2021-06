Joice Hasselmann sobre Bolsonaro: 'Fui líder desse ogro, desse monstro'

ex-líder do governo na Câmara, deputada(PSL-SP), fez parte da coletiva de imprensasobre o superpedido dede Jair(sem partido), protocolado na tarde desta quarta-feira (30/6), na Câmara dos Deputados. O pedido afirma que o presidente cometeu pelo menos 21descritos na Lei nº 1.079/1950 (Lei do Impeachment).

Hasselmann era uma das principais apoiadoras do presidente. Além de ter feito parte da campanha eleitoral de Bolsonaro, em 2018, ela erado chefe do Executivo federal nae fazia parte do círculo interno da cúpula do governo.