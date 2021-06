Superpedido de impeachment lista 21 crimes cometidos por Bolsonaro

AM

Manifestações pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro ganharam força nos últimos meses pelo Brasil (foto: Paulo Pinto / AFP) impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido) protocolado na tarde desta quarta-feira (30/6), na Câmara dos Deputados, afirma que o presidente cometeu pelo menos 21 crimes descritos na Lei nº 1.079/1950 (Lei do Impeachment). O superpedido dede(sem partido) protocolado na tarde desta quarta-feira (30/6), na Câmara dos Deputados, afirma que ocometeu pelo menosdescritos na Lei nº 1.079/1950 (Lei do Impeachment).







O pedido desta quarta-feira reúne a articulação de diversos partidos, parlamentares de amplas orientações políticas, da esquerda à direita, lideranças sociais, coletivos e movimentos populares, além de pessoas físicas.





"O atual Presidente da República, desde o início do seu mandato, vem incidindo, de maneira grave, reiterada e sistemática em ofensas à Constituição da República. Ao adotar esse padrão de desrespeito à supremacia incontrastável do texto constitucional, o mandatário parece apostar na tolerância e naturalização de tais violações, como forma de solapar o caráter cogente da normatividade que o deveria restringir ao império das regras do direito", define.



O documento foi elaborado por advogados que integram a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD).





Para ganhar tramitação, o superpedid” depende de decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL).



*Estagiaria sob supervisão da subeditora Kelen Cristina