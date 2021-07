Cidades do interior de Minas protestam contra Bolsonaro

Em Ipatinga, no Vale do Aço, e Uberaba, no também no Triângulo Mineiro, novos protestos contra Bolsonaro. Confira abaixo:

Moradores de Araxá, Viçosa, Juiz de Fora, Brumadinho, Ouro Preto, Montes Claros, Machado e Araguari também fizeram movimentos de "Fora Bolsonaro":

Em Belo Horizonte, a manifestação se concentrou no início da tarde na Praça da Liberdade e depois tomou as ruas do Hipercentro:

BH | Já estamos nas preparações para um 3J GIGANTE! Pra quem ainda pergunta porque vamos para as ruas, lembre que pra para Bolsonaro, 1 dólar importa mais que nossas vidas!



Fora Bolsonaro! Governo da Morte! %uD83D%uDD25%uD83D%uDD25%uD83D%uDD25%uD83D%uDD25#3JForaBolsonaroGenocida #3JPovoSemMedo pic.twitter.com/JmIzo1iOgH %u2014 Afronte! %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 #ForaBolsonaro (@Afrontenacional) July 3, 2021 O recado que Belo Horizonte quis passar para Brasil inteiro foi claro, e está nessa foto. %uD83D%uDCF8



O nosso muito obrigado BH, foi demais! %uD83D%uDE09



15km de vias ocupadas. HISTÓRICO!



Não deixaremos que nossos governantes fiquem impunes.



Foi apenas o início. PELO IMPEACHMENT, FORA BOZO! pic.twitter.com/eUfew8Gzw5 %u2014 Impeachment Já, Pela Vida - BH (@forabolsonarobh) January 23, 2021

Nas redes sociais, internautas compartilham, desde a manhã, imagens de manifestantes com cartazes escritos “Fora Bolsonaro” em capitais e municípios no interior do país. Cerca de 314 municípios, nacionais e internacionais, confirmaram os protestos.





O lema “Fora Bolsonaro” decorre das investigações da CPI da COVID, que revelaram um possível esquema de corrupção no Ministério da Saúde na compra de vacinas. Além disso, os manifestantes defendem a compra das vacinas e o auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia.





As hashtags #3JForaBolsonaro (uma menção ao dia 3 de julho), #3JPovoNasRuas (3 de julho Povo nas Ruas) e o termo 'Fora Bolsonaro' ficaram entre os assuntos mais comentados do dia no Twitter Brasil.





Cidades do interior de São Paulo e Rio de Janeiro também participam do movimento "Fora Bolsonaro":

ARAÇATUBA || O ato simbólico na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, teve distanciamento social respeitado, uso de máscara por todos e todas e o grito de Fora Bolsonaro! #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/GG3Gz58LTd %u2014 CUT São Paulo (@CUTsaopaulo) July 3, 2021

PENÁPOLIS | No interior de SP, em Penápolis, o ato simbólico é em sinal de luto as mais de 500 mil mortes por covid-19. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos um governo decente, que trabalha. E não é o caso. Por isso, fora Bolsonaro! #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/0oxd7CzRdr %u2014 CUT São Paulo (@CUTsaopaulo) July 3, 2021

PIRACICABA || Na cidade do interior paulista, o povo está nas ruas, está na luta! É pelo Fora Bolsonaro, por mais vacinas, em defesa da vida e dos empregos. #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/k8xVs02wY6 %u2014 CUT São Paulo (@CUTsaopaulo) July 3, 2021

Moradores do interior de outros estados, como Ceará, também foram as ruas neste sábado:

%uD83D%uDEA9%uD83D%uDCE3%u270A%uD83C%uDFFF 3J FORA BOLSONARO | Movimentos Populares e Organizações da Sociedade Civil realizam ação simbólica no Centro de Canindé, no interior do CE.



A ação faz parte do Dia Nacional de Lutas pelo Fora Bolsonaro.



Fotos: Renato Araújo#3JForaBolsonaro pic.twitter.com/OuAY0rO6Yv %u2014 MST Oficial (@MST_Oficial) July 3, 2021

O Dois de Julho na Bahia é assim %uD83D%uDCE3Fora Bolsonaro!



Amanhã nos somamos aos gritos nacionais. Vamos todes! #2J #3J #ForaBolsonaro pic.twitter.com/dg8lb5aYzb %u2014 mariamarighella (@mariamarighella) July 2, 2021

SETE LAGOAS

Em Sete Lagoas o Coletivo Alvorada SL, representantes do poder popular, partidos, estudantes, sindicatos e até o cachorrinho querem #forabolsonaro #3JForaBolsonaro Crédito:

Coletivo Alvorada Sete Lagoas pic.twitter.com/D1eu0g8JUp %u2014 Inédita Brasil (@ineditabrasil) July 3, 2021

Dourados - MS, fotos Comitê de Defesa Popular Ato Fora Bolsonaro #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/IwKi7CXM6g %u2014 Inédita Brasil (@ineditabrasil) July 3, 2021



