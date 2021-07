Fátima Bezerra sobre Eduardo Leite: 'Sei o que é a dor da discriminação'

Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (foto: Câmara dos Deputados/Reprodução) governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), primeira governante LGBTQIA+ assumida de um estado brasileiro, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (2/7), para comentar a fala do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que revelou sua orientação sexual em uma entrevista ao jornalista Pedro Bial, da TV Globo. "Eu sou gay", afirmou o político gaúcho de 36 anos. PT), primeira governanteassumida de um estado brasileiro, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (2/7), para comentar a fala do governador do Rio Grande do Sul,(PSDB), que revelou suaem uma entrevista ao jornalista Pedro Bial, da TV Globo. "Eu sou", afirmou o político gaúcho de 36 anos.



Após a fala do governador, muitos membros da comunidade LGBT começaram a lembrar que Fátima Bezerra é uma mulher lésbica e não recebe a mesma repercussão que o governador teve.



Além disso, os internautas lembraram que Leite foi apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições de 2018.





“Na minha vida pública ou privada nunca existiram armários. Sempre marquei minhas posições através da minha atuação política, sem jamais me omitir na luta contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia e qualquer outro tipo de opressão e de violência”, escreveu Fátima.

Segundo a governadora, Leite fez um “gesto importante e tem minha solidariedade por ataques que venha a sofrer em razão de sua declaração”. “Eu sei o que é a dor da discriminação e do preconceito”, afirmou.





De acordo com a petista, os mandatos que ela recebeu sempre estiveram à disposição das lutas civilizatórias. “As denominadas minorias são, por vezes, maioria da sociedade, mas pouco representadas politicamente”, pontuou.





“Tenho orgulho de sempre ter representado essa luta e consciência de que, mais do que nossa condição humana, importa à sociedade as nossas ações para transformar o mundo em um lugar melhor para viver com justiça, dignidade, e direitos iguais para todas e todos”, disse.





Segundo o site G1, a entrevista do governador do Rio Grande do Sul, gravada nesta quinta-feira (1º/7) ao programa "Conversa com Bial", vai ao ar na madrugada de sexta-feira (2/7). "Sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso", disse Leite. Essa é a primeira vez que um governador no exercício do mandato assume ser gay no Brasil.

Durante a entrevista, o governador ainda diz que "agora, como a minha participação nessa política nacional, nesse debate nacional começa a despertar talvez maiores ataques por conta de adversários, alguns vêm com piadas, ilações, como se eu tivesse algo a esconder. Pois bem, que fique claro, não tenho nada a esconder. Tenho orgulho dessa integridade de poder aqui dizer também sobre a minha orientação sexual, quem eu sou, embora devêssemos viver num país em que isso fosse uma não-questão, mas, se é, está aqui claro".