Kalil parabeniza Eduardo Leite por revelar sexualidade: 'Tem meu respeito'

Kalil durante Parada LGBT em Belo Horizonte, quando atacou preconceituosos, em 2019 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 14/07/2019)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), parabenizou o governador do Rio Grande do Sul,(PSDB), após o tucano revelar ser homossexual. O chefe do Executivo gaúcho se posicionou em entrevista ao jornalista Pedro Bial.

Parabéns ao governador @EduardoLeite_. Não o conheço, mas tem meu respeito e minha admiração por sua coragem. %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) July 3, 2021

"Parabéns ao governador Eduardo Leite. Não o conheço, mas tem meue minha admiração por sua coragem", escreveu Kalil no Twitter.Kalil foi o primeiro prefeito de Belo Horizonte a comparecer a umaem 20 anos.

Em 2019, ele atacou os preconceituosos: "Primeiro, (digam mais) 'não sei', porque isso é libertador. Depois, virem para quem está ao seu lado e diga 'eu te amo'. E terceiro: 'F...-se' os que pensam o contrário. F...-se eles todos", disse, arrancando aplausos do público à época.



Eduardo Leite é um dos pré-candidatos à Presidência da República pelo PSDB. "Sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso", disse a Bial.



Essa foi a primeira vez que um governador no exercício do mandato assume ser gay no Brasil.