Oposição comemora nas redes sociais inquérito da PGR contra Bolsonaro

A suspeita da PGR diz respeito às negociações para compra da vacina Covaxin (foto: Agência Brasil/Reprodução)

PGR) anunciar nesta sexta-feira (2) que solicitou a prevaricação, as redes sociais foram bombardeadas com a comemoração da oposição e o silêncio de apoiadores do presidente da República. Após a Procuradoria-Geral da República () anunciar nesta sexta-feira (2) que solicitou a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Jair Bolsonaro (sem partido), por suposta, as redes sociais foram bombardeadas com a comemoração da oposição e o silêncio de apoiadores do presidente da República.









Os parlamentares apontam que o presidente ignorou alertas, feitos ainda em março, de que haveria corrupção no processo de compra do imunizante, intermediado pela Precisa Medicamentos.





Frases como "o cerco está se fechando", "empurra que ele cai" e "a casa tá caindo" foram usadas por políticos de oposição como as deputadas federais Sâmia Bomfim (Psol-SP) e Talíria Petrone (Psol-RJ), o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) e Ivan Valente (Psol-SP).





Outros parlamentares assumidamente contra a gestão de Bolsonaro também comemoram a abertura do inquérito. Confira:

URGENTE! A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura de um inquérito no STF para investigar Bolsonaro por PREVARICAÇÃO após ter sido informado de possíveis irregularidades na compra da vacina Covaxin. Empurra que ele cai! #ForaBolsonaro #3JForaBolsonaro #EquipeSâmia %u2014 Sâmia Bomfim (@samiabomfim) July 2, 2021

%uD83D%uDEA8 URGENTE! PGR acata a cobrança do STF e pede abertura de inquérito para investigar a possível corrupção e prevaricação de Bolsonaro no caso Covaxin! O Governo Federal priorizou o LUCRO ao invés da imunização dos brasileiros! Bolsonaro tem que cair! #ForaBolsonaro %u2014 Vivi Reis (@vivireispsol) July 2, 2021

As manifestações vão ajudar o Brasil a tirar essa inércia da Câmara dos Deputados sobre o impeachment. Os políticos estão de olho na carne, estão comendo dentro do chafurdo de ladroeira, de corrupção, de clientelismo que é o governo Bolsonaro. Se a gente empurrar, Bolsonaro cai! %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) July 2, 2021

URGENTE! PGR pede abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin.

Fracassada a tentativa de Aras de prevaricar também depois da decisão de Rosa Weber, ele se viu obrigado a encaminhar o caso. Cerco ao genocida se fecha. #BolsonaroVaiCair %u2014 Ivan Valente (@IvanValente) July 2, 2021

%uD83D%uDD34 URGENTE! A PGR pediu ao STF a abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação no caso da vacina Covaxin. A casa tá caindo! #BolsonaroCorrupto %u2014 Talíria Petrone (@taliriapetrone) July 2, 2021





O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, Randolfe Rodrigues (Rede-PE), afirmou que a investigação da Procuradoria é um resultado "claro" do trabalho de apuração feito pelo Senado Federal acerca de possíveis falhas e omissões na atuação do governo federal no combate à pandemia.

URGENTE! Em resposta à nossa notícia-crime, a PGR pediu a abertura de inquérito no STF para investigar o Presidente por prevaricação no caso das denúncias de irregularidades na compra da Covaxin. A CPI já apresenta resultados CLAROS! O trabalho continua!https://t.co/WYgwnLwgLV %u2014 Randolfe Rodrigues %uD83D%uDC89%uD83D%uDC53 (@randolfeap) July 2, 2021







Do outro lado, a maioria dos políticos aliados do presidente continuam em silêncio. Até mesmo seus filhos, Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro, usuários ávidos das redes sociais, também ainda não se manifestaram.





A procuradora bolsonarista Thaméa Danelon, que atua no Ministério Público Federal em São Paulo, disse que a abertura do inquérito desrespeita a Constituição Federal.

A Min Rosa Weber desrespeita o constitucional Sistema Acusatório ao determinar a abertura de investigação pela PGR para apurar eventual crime de prevaricação pelo Presidente da República. O correto seria AGUARDAR o término da CPI e, recebido o relatório, a PGR se manifestaria. %u2014 Thaméa Danelon (@thameadanelon) July 2, 2021





Neste sábado (3/7), movimentos sociais e políticos de oposição farão um ato nacional contra o governo de Jair Bolsonaro. As manifestações estavam agendadas para 23 de julho, mas, diante das suspeitas contra o atual chefe do Executivo nas denúncias de corrupção e propina na compra de vacinas, os organizadores anteciparam o protesto.