Plenário do Supremo define lista tríplice para vaga de ministro-substituto do TSE

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, anunciou nesta quinta-feira, 1º, na última sessão do colegiado antes do recesso judiciário, o resultado da votação da lista tríplice para a escolha de ministro-substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na classe de juristas. A mais votada foi a advogada Ângela Cignachi Baeta Neves, com 11 votos.



Carlos Mário da Silva Velloso Filho, cujo biênio no cargo se encerra em no dia 1º de agosto, e Marilda de Paula Silveira tiveram dez votos. A lista será encaminhada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem cabe a indicação. As informações foram divulgadas pelo STF.



O TSE é composto de pelo menos sete juízes, sendo três vagas ocupadas por ministros do STF, duas por ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e duas a serem preenchidas por representantes da advocacia indicados pelo chefe do Poder Executivo.



No mês passado, Bolsonaro escolheu a advogada Maria Claudia Bucchianeri como ministra substituta do TSE, para a vaga deixada por Carlos Bastide Horbach - que, por sua vez, assumiu como ministro titular da Corte após Tarcísio Vieira de Carvalho Net deixar o posto. Bucchianeri contou com o apoio público da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (Anajure).