Após se assumir gay, Eduardo Leite recebe apoio nas redes sociais

Político revela orientação sexual em programa de TV (foto: José Cruz/Agência Brasil - 01/06/2019 )

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), 36 anos, revelou ser homossexual em uma entrevista ao jornalista Pedro Bial, da TV Globo. É a primeira vez que um governador no exercício do mandato se assume gay.

A revelação ocorreu durante o programa "Conversa com Bial", que vai ao ar na madrugada de sexta-feira (2/7). "Sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso", declarou o político pré-candidato do PSDB à Presidência da República.





Políticos, jornalistas e pessoas de destaque comentam no Twitter mensagens de apoio à Leite. "As inúmeras mensagens de carinho e apoio que estou recebendo me deixam absolutamente seguro: o amor vai vencer o ódio! Muito muito muito obrigado a todos!", publicação do governador em resposta ao suporte.





As inúmeras mensagens de carinho e apoio que estou recebendo me deixam absolutamente seguro: o amor vai vencer o ódio! Muito muito muito obrigado a todos! %u2764%uFE0F %u2014 Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 2, 2021

%u201CSou um governador gay, e não um gay governador%u201D - @EduardoLeite_



Parabéns pela coragem, amigo. Embora, como você bem disse, devêssemos viver num país em que isso não fosse uma questão. pic.twitter.com/IYmOkBFvR1 %u2014 Renan Ferreirinha (@ferreirinharj) July 2, 2021

Quero parabenizar o governador @EduardoLeite_ pela atitude corajosa de falar sobre sua orientação sexual. Atitude necessária para ajudar LGBTs que lutam pelo fim da discriminação. %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 %u2014 Luciana Genro (@lucianagenro) July 2, 2021

Admiração e respeito ao meu amigo @EduardoLeite_ %u2014 João Doria (@jdoriajr) July 2, 2021

O exemplo de transparência de @EduardoLeite_ entra pra história do Brasil como um divisor de águas. O governador do RS mostra fina sintonia com o espírito deste novo tempo em que diversidade e democracia andam de mãos dadas. Orgulho! %u2014 Luciano Huck (@LucianoHuck) July 2, 2021

É isso, governador: %u201Cdeveríamos viver num país em que isso fosse uma não-questão%u201D. Que possamos viver em um país que respeita os outros, que criminaliza a homofobia. Respeitem as pessoas! %u2014 Andréia Sadi (@AndreiaSadi) July 2, 2021

Registro aqui meu apoio e respeito ao governador @EduardoLeite_. Grande abraço, meu caro. %u2014 José Serra (@joseserra_) July 2, 2021





Que importante, que bonito, que admirável. Parabéns pela coragem, governador %u2066@EduardoLeite_%u2069 . Eduardo Leite assume homossexualidade no 'Conversa com Bial': 'Sou um governador gay, e não um gay governador' | Conversa com Bial | Gshow https://t.co/tYdX33Cn65 %u2014 Vera Magalhães VACINA SIM%uD83D%uDC89 (@veramagalhaes) July 2, 2021

Parabéns ao governador Eduardo Leite. Tem que ter coragem para assumir abertamente sua orientação sexual em um estado conservador como o nosso. Esperamos que essa atitude seja um passo adiante na construção de políticas públicas pelos direitos LGBTI+. %u2014 Fernanda Melchionna (@fernandapsol) July 2, 2021

Parabéns para o @EduardoLeite_ pela coragem. A sociedade só avança em cada momento histórico inspirada pelo exemplo. Que outros exemplos venham, de união, respeito e democracia! %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) July 2, 2021

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria